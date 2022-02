Con il trio Zaniolo, Abraham e Pellegrini Mou è pronto a volare

Torna il campionato e un tour de force decisivo da qui alla prossima sosta attende la Roma

Si torna a giocare. Per fortuna, sospirano a Trigoria, scrive Francesco Balzani su Leggo. Le voci su Zaniolo e la spaccatura di giudizi sul mercato saranno attenuate (almeno per ora) da un tour de force decisivo da qui alla prossima sosta per la Roma. Si inizia domani con il Genoa si finisce col derby del 20 marzo, in mezzo il quarto di finale di Cppa Italia con l'Inter (giovedì prossimo) e il ritorno della Conference. In tutto 10 partite (o 11 in caso di semifinale) di fuoco in 45 giorni. Mourinho recupera il trio da Brividi come canta il romanista Blanco.