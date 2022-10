Carissimi nemici

Stasera Mou ritrova l'allievo Stankovic. Contro la Samp tocca a Belotti-Abraham

Nemici, ma solo per 90 minuti. E anche controvoglia. Josè Mourinho e Dejan Stankovic per la prima volta si ritroveranno da avversari, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Loro che sono amici veri da una vita, loro che hanno vinto di tutto insieme ai tempi d'oro interisti e che ancora oggi si sentono e si videochiamano almeno una volta a settimana. Stesso Dna quello del maestro e dell'allievo che alle 18,30 a Marassi si sfideranno per punti pesanti. La Roma di Mou, infatti, vuole restare aggrappata al treno della Champions e superare in classifica la Lazio nonostante infortuni e difficoltà mentre la Samp dell'ex laziale ha bisogno di respiro per la salvezza.

I giallorossi si affideranno alla voglia di riscatto di Zaniolo che non dovrà far rimpiangere Dybala e magari trovare quel gol in campionato che manca da 9 mesi. Nicolò dopo le prestazioni pessime con Betis e Lecce sarà l'osservato speciale anche in vista del rinnovo di contratto, che dovrebbe avvenire durante la sosta per il Mondiale.

Il rendimento finora non è di certo da top player come lo stipendio in vista. Voglia di riscatto pure per Pellegrini che taglierà il traguardo delle 200 partite in serie A. Davanti il dubbio: Abraham o Belotti. O magari tutti e due come visto col Betis.

La Roma è attesa da un tour de force da 8 gare tra coppe e campionato, tutte decisive. Il tecnico ha ottenuto risposte importanti in settimana ma a gennaio si aspetta comunque rinforzi. Oltre a Solbakken (fermato da un mese) c'è la possibilità di arrivare a Aouar che il Lione potrebbe liberare (con 2-3 milioni) con qualche mese in anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Il presente dice Sampdoria e la possibilità della terza vittoria di fila in campionato. Roba che non accade da aprile scorso (contro Lazio, Salernitana e appunto Samp). Torna a dare un contributo Karsdorp che rientra a disposizione, ma sulle fasce si rivedranno Spinazzola e Zalewski. In difesa niente sosta per Smalling visto che Kumbulla è out per problemi muscolari. A centrocampo Camara spera in una promozione, ma è più probabile che il guineano entri a gara in corsa.