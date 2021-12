Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante in panchina

Alle 18.30 lo stadio Dall'Ara di Bologna ospiterà la sfida tra i giallorossi di Mourinho e la squadra di Mihajlovic. Torna in gruppo Cristante, negativo all'ultimo tampone effettuato

Stasera la Roma scenderà in campo alle 18.30 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra di Mourinho cercherà di rimanere nella scia dei posti che contano per l'Europa, nonostante l'Atalanta stia cominciando a fare sul serio. Il Bologna, dal canto suo, proverà a impensierire i giallorossi cercando di fare punti per avvinarsi alle zone importanti di classifica. Mourinho dovrebbe schierare un 3-5-2 come nelle ultime uscite, quelle con Zorya e Torino, ma dovrà fare a meno di Felix e Villar. Torna invece in gruppo Cristante, negativizzatosi nelle scorse ore. Smalling in difesa sembra poter tornare a essere una costante, mentre la mediana rivede Veretout dopo un turno di squalifica scontato contro il Torino. In attacco la coppia che si sta costruendo con Abraham e Zaniolo sembra poter essere potenzialmente letale, con entrambi i giocatori a caccia di gol.