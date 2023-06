Bebe Vio e Totti insieme nella squadra WEmbrace

Il 12 giugno al via la competizione con 8 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, per mettersi alla prova con giochi scenografici e spettacolari

La stella del fioretto scende in campo allo Stadio dei Marmi per uno sport inclusivo, che possa abbracciare tutti, scrive Lorena Loiacono su Leggo. Tornano a Roma infatti, lunedì 12 giugno, gli WEmbrace Games: 8 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, per mettersi alla prova con giochi scenografici e spettacolari. "Perché noi - ha detto Bebe Vio durante la presentazione ieri in Campidoglio - vogliamo abbracciare l'inclusività. Quest'anno nella mia squadra ci sarà una grande novità: giocherà con noi Francesco Totti, il Capitano. Da romanista per me è un vero piacere: erano anni che ci speravo".