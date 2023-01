Attesa Zaniolo

Niente sconti. La parola d'ordine a Trigoria su Zaniolo è chiara: chi lo vuole deve pagare il giusto, scrive Francesco Balzani su Leggo. Niente prestiti, niente riscatti legati a presenze o piazzamenti, niente scambi. A sei giorni dalla fine del mercato (che peraltro si svolgerà all'Hilton di Roma) è bollente la questione legata alla cessione di Nicolò che ha chiesto in tutti i modi di lasciare la capitale. Per farlo deve portare un'offerta da 30 milioni cash. Il Milan è la meta preferita dal calciatore che preferirebbe restare in Italia anche per motivi legati a sponsorizzazioni. I rossoneri hanno presentato la loro prima offerta: prestito oneroso e riscatto vincolato dalla qualificazione in Champions. Il tutto stimato intorno ai 20 milioni.