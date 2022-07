Arriva Celik, trattativa ok con il Lille

Previsto ma non per questo scontato . La Roma al primo giorno ufficiale di mercato, scrive Francesco Balzani su Leggo, batte un colpo: Mehmet Celik .

Il turco, 25 anni, arriverà dal Lille dopo una trattativa durata 20 giorni. Il club francese, che ha ufficializzato Fonseca in panchina, lascia andare il terzino destro per 7 milioni più il 15% della rivendita futura e il probabile prestito di Darboe che resta però una operazione slegata. Il turco, che era in scadenza 2023, raggiungerà i compagni durante il ritiro che inizierà il 5 luglio a Trigoria. Si alternerà con Karsdorp sulla fascia destra, e può essere impiegato sia nello schieramento a 4 che più avanzato nel centrocampo a cinque. L'altro colpo che verrà chiuso in queste ore è Davide Frattesi. Ieri a Rimini la Roma ha aumentato l'offerta iniziale anche grazie al milione e mezzo donato da Lotito. L'acquisto di Cancellieri da parte della Lazio ha portato soldi anche nelle casse romaniste vista la percentuale di rivendita conservata dall'ex club dell'attaccante. Ora ne ballano circa 4 tra domanda e offerta, ma tutto converge verso la fumata bianca anche grazie all'inserimento di Volpato in prestito. Frattesi ha deciso da tempo di tagliarsi le vacanze e ha come obiettivo di presentarsi a Mourinho già il 5 luglio. L'indebitamento finanziario salito a 369,1 milioni di euro obbliga anche alcune cessioni. Oltre a Zaniolo (che aspetta la Juve) potrebbe fare le valigie Ibanez. Oggi sbarcherà Svilar a Fiumicino. Anticipi e posticipi: la prima con la Salernitana si gioca il 14 alle 20,45 mentre con la Juve sarà alle 18,30.