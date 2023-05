Aouar dice sì: il centrocampista del Lione ha firmato per la Roma

Houssem Aouar ha detto sì. Il centrocampista franco-algerino, dopo le visite mediche di un mese fa al Campus Bio Medico, ha sciolto le riserve e accattato la proposta della Roma che ha superato Leverkusen e Betis, scrive Francesco Balzani su Leggo. Aouar si era preso qualche giorno di tempo per decidere dopo il lungo corteggiamento partito la scorsa estate. Il classe '98 arriverà a parametro zero dopo una vita passata al Lione e si aggregherà ai nuovi compagni in vista del prossimo ritiro. E a breve anche Ndicka potrebbe sposare il progetto Roma. Con o senza Mou.