Antonucci in panchina, il rientro è più vicino

Dalla semifinale da brividi col Liverpool alla possibilità di ritrovare spazio col piccolo Wolfsberger. Mirko Antonucci – visti i tanti infortuni in attacco – spera nel rilancio a un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione, in gare ufficiali, con la Roma che risale appunto al 2 maggio 2018 quando giocò gli ultimi 15’ di Roma-Liverpool. L’esterno, classe 1999, in estate aveva stregato Fonseca ed era stato tra i più prolifici nelle varie amichevoli. Tanto da convincerlo a farlo restare. Il portoghese lo porterà quasi sicuramente in panchina. Lo scrive Leggo.