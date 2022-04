Amantino Mancini: “Mou è un grande, la sua Roma può battere anche l’Inter”

Il brasiliano è un doppio ex nella sfida di sabato: "Sono stato fortunato ad essere allenato da lui"

Fondamentale nella Roma di Spalletti, quella che per capirci stupiva in Europa e lottava per lo scudetto in Italia anche grazie alle sue giocate (ricordate il tacco nel derby o la magia di Lione?). Vincente nell'Inter di Mourinho anche se non sempre da protagonista (uno scudetto). Amantino Mancini è un doppio ex per niente banale della sfida che sabato infiammerà campionato e zona Champions.