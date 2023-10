Ai piedi del Faraone. El Shaarawi, rete di liberazione: “La Roma ha vinto e pure io”

L'autore del gol vittoria: "Penso sia una delle emozioni più belle per me. Questo è uno sfogo per tutto il periodo, su di me dette cose non vere"

La corona vera, quella di alloro. Che si mette El Shaarawy oltre il 90' e che regala tre punti sofferti alla Roma, scrive Francesco Balzani su Leggo. Un finale con le lacrime per il Faraone accusato (senza alcuna prova) da Corona in settimana e autore della rete che ha permesso a Mourinho di evitare una figuraccia contro un Monza rimasto in 10 dopo 43'. "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo - ruggisce El Shaarawy -. Penso sia una delle emozioni più belle per me. Questo è uno sfogo per tutto il periodo, su di me dette cose non vere".