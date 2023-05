A caccia della Joya

Smalling e Dybala, il pilastro della difesa e il capocannoniere. Due uomini che mancano terribilmente alla Roma di Mourinho ma che oggi potrebbero rispondere "presente" in vista della semifinale di ritorno col Leverkusen di giovedì, scrive Francesco Balzani su Leggo. Una partita che potrebbe spalancare le porte di Budapest e della seconda finale europea di fila. Un evento storico che in Italia non avviene dal 1998 (la Juve). Molto dipenderà dal provino di stamattina. Dybala ha saltato la trasferta di Bologna dopo essere rimasto in panchina anche con Monza e Milan in campionato. Nel 2017 Mourinho aveva riservato lo stesso trattamento a Pogba: impiegato solo un tempo in sei partite di Premier, titolare in Europa League con tanto di gol in finale. L'iter sembra lo stesso ma l'argentino dovrà dimostrare di essere recuperato totalmente altrimenti potrebbe partire dalla panchina in vista di un eventuale finale.