A caccia della Joya. Progressi per Dybala, a Budapest ci sarà

In silenzio, coi nervi ancora tesi per l'ennesimo arbitraggio a sfavore e la concentrazione per la partita della vita di mercoledì a Budapest, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma conta le ore all'appuntamento con la storia che arriva dopo un week-end di nervosismo e che può riscattare una stagione intera consegnando non solo un trofeo ma pure la qualificazione in Champions e la possibilità di giocarsi la Supercoppa Europea. Mourinho ha ordinato il silenzio stampa dopo l'errore di Ayroldi sul gol di Jovic che ha permesso la rimonta della Fiorentina e interrotto la corsa alla Champions, già funestata dagli episodi con Sassuolo, Milan, Salernitana e Bologna. Un totale di 10 punti. Lo Special One ha perso la pazienza, e forse anche le speranze di voler restare alla Roma e in un campionato che lo tollera a fatica. È salito sul pullman e ha ordinato alla squadra e ai dirigenti di seguirlo senza fermarsi coi media.

Una presa di posizione condivisa dalla società, una strategia e un modo per compattare ancora di più il gruppo nel momento più importante dell'anno. Ieri a Trigoria bocche cucite e il focus sul Siviglia che potrebbe rappresentare l'ultima panchina giallorossa per Josè, squalificato contro lo Spezia. Tutto top secret, più del solito. Anche in Spagna la tensione è alta come dimostra la lite tra Mendilibar e Jordan. Il tecnico ha accusato il centrocampista di essere «un vecchio asino». A Trigoria, invece, sono tutti con Mou. Ieri Dybala ha mostrato evidenti passi in avanti e andrà almeno in panchina così come Spinazzola. L'argentino spera di essere la mossa decisiva da sfoderare nella ripresa di una gara che potrebbe andare oltre i 90 minuti. L'ultima parola spetta al tecnico che dovrà decidere soprattutto su due singoli: Ibanez e Bove. Il difensore è apparso in evidente difficoltà anche a Firenze e si gioca un posto con Llorente, mentre il centrocampista è il più in forma e potrebbe infoltire un centrocampo che vedrà il ritorno di Matic e Pellegrini. In città la febbre sale come il caldo estivo. Venduti oltre 50 mila biglietti per i maxischermi all'Olimpico mentre a Budapest ne sono previsti almeno 20 mila, alcuni ancora sprovvisti di biglietto. Tra loro ci saranno anche Totti, Rosella Sensi, Nela, Rizzitelli e Boniek.