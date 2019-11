‘Un capitano’, Sergio Castellitto: “Mio figlio Pietro lo chiamo Francé. È come essere il padre di Totti”

La notizia della fiction “Un Capitano”, realizzata per Sky da Wildside, che vedrà rappresentate le gesta calcistiche di Francesco Totti, ha entusiasmato già da tempo i tifosi giallorossi e gli amanti del calcio. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più in luce del panorama italiano, ha parlato del ruolo da protagonista del figlio, Pietro, in un’intervista a ‘La Stampa’: “Se Pietro fa Totti, vuol dire che io, romanista da sempre, sono il padre di Totti… Ormai, quando lo vedo, lo saluto “ciao Francè”. A parte gli scherzi sono ammirato di quello che sta facendo. Io non sono figlio d’arte, quando ho cominciato pensavo che quelli che lo erano fossero dei privilegiati. Ora ho capito che non è per niente così, si devono guadagnare tutto con una fatica tripla”. Le riprese della serie TV, diretta da Luca Ribuoli e composta da sei episodi da 50 minuti ciascuno, prenderanno il via nel febbraio 2020 e documenteranno gli anni dal 1975 al 2007.