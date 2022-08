Torino, tutte le strade portano alla Roma: in corsa per Kluivert e Shomurodov

Tanti i profili giovani, di qualità, che il portoghese non può più aspettare, ma che potrebbero risolvere i problemi di tante squadre

Redazione

Non è in via Condotti, ma lo shopping nella capitale è sempre di moda. Soprattutto quest’anno che la Roma ha messo in vendita un bel gruppo di allievi di Mourinho che non rientrano nella testa dello Special One. Profili giovani, di qualità, che il portoghese non può più aspettare, ma che potrebbero risolvere i problemi di tante squadre scrive Francesco Manassero su La Stampa.

Come il Torino che con gli esuberi giallorossi si rifarebbe mezzo guardaroba. Justin Kluivert è l’ultima idea di un club che cerca almeno due innesti da collocare nella zona offensiva. Il figlio di Patrick, l’ex campione di Ajax, Milan e Barcellona, lascerà la Roma dopo quattro anni e tanti rimpianti. Inaspettatamente, nonostante numeri mica male per la sua età: 5 gol e 8 assist in 53 partite in campionato non sono bastati per evitargli due cessioni consecutive in prestito, Lipsia e Nizza.

La sua avventura in giallorosso, però, è giusta quasi al termine visto che tra un anno gli scade il contratto e non ci sono previsioni di rinnovo. Così il Toro, a caccia di profili con queste caratteristiche, ha cominciato a parlare sia con la Roma sia con l’entourage del calciatore. Il Fulham è in vantaggio perché si è mosso prima, la risposta data ai granata, ma il club di Cairo ha aperto un nuovo canale.

Anzi due: segue anche Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko di 27 anni che può giocare sia come prima punta sia qualche metro più indietro. Si sta per separare dopo solo un anno, visto che 5 reti e 6 assist non hanno convinto Mourinho. Piace anche a Bologna e Wolverhampton: partirà, ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Della Roma la prima scelta di Juric, per ora proibito dalla valutazione di 20 milioni, è il centrale Kumbulla.