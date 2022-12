Praet e Shomurodov, i due jolly del Torino che sogna l’Europa

Due colpi per l’Europa e per Juric. Si impenna il mercato del Torino, che ha ben chiare le idee per rafforzare obiettivi sempre più intrecciati tra di loro: un gruppo in grado di suggellare i progressi degli ultimi due anni e un allenatore che accetti di prolungare il contratto in scadenza nel 2024. I granata, riporta La Stampa, vogliono costruire qualcosa di grande e l’occasione adesso passa dalle compravendite invernali: negli ultimi tempi hanno reso. Nel 2020 Sanabria e Mandragora hanno portatolasalvezza, poi è arrivato Ricci. Ma oggi, per alzare ancora il livello, il Torino deve produrre uno sforzo ulteriore. È pronto a farlo in fretta per sfruttare una ripresa di stagione invitante, con 5 sfide a squadre più indietro in classifica, a cominciare dal Verona ultimo. Dennis Praet ed Eldor Shomurodov: la felicità dei granata passa da due jolly ad uso e consumo dell’allenatore croato. Innesti che possono valere per quattro viste le caratteristiche - possono giocare in più ruoli - e l'emergenza del Torino in mediana e soprattutto in attacco: Pellegri starà fermo più di un mese a causa della lesione muscolare. E così nelle ultime ore i granata hanno provato l’affondo per l'attaccante uzbeko, garantendosi con la Roma una corsia preferenziale. Il trasferimento è molto probabile. Manca l'accordo totale sulla formula del trasferimento. Le due società stanno parlando anche di altri discorsi, da Lukic tornato di moda a Kumbulla che invece non è mai uscito dai radar.