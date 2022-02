Linea morbida del Giudice: il “ti manda la Juve” vale due giornate a Mourinho

Sono stati puniti anche Tiago Pinto, Nuno Santos e Stefano Ripetti. La Roma studia la contromossa

A leggere le motivazioni, quello che ne esce è un quadro dove José Moruinho viene messo spalle al muro, scrive Guglielmo Buccheri su La Stampa. Le motivazioni del Giudice sono pesanti "dall’atteggiamento minaccioso" e delle "gravi e reiterate insinuazioni" allo stesso Pairetto. Con queste frasi, in altri tempi, eravamo abituati a verdetti pesanti. Tutto questo costa a Mourinho due giornate di squalifica e 20mila euro di ammenda. Lo Special One, ma non solo perché la “ribellione” dei tesserati giallorossi dentro una partita giocata male e chiusa con il minuto o due in più di recupero, conta ben quattro squalifiche o inibizioni. Sono stati puniti anche Tiago Pinto, Nuno Santos e Stefano Ripetti. La Roma studia la contromossa per un possibile ricorso praticabile più per il general manager che per Mourinho.