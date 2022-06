Juve, Di Maria ha detto sì: ora Allegri vuole Zaniolo

I dirigenti bianconeri ieri hanno avuto nuovi contatti con la Roma

Redazione

Angel Di Maria ha detto sì alla Juventus, ma la dirigenza non chiuderà qui la rifondazione dell’attacco. L’esterno serbo Filip Kostic è già stato bloccato nelle settimane scorse e può arrivare dall’Eintracht Francoforte in cambio di 15 milioni di euro, però nella Juve si sta rafforzando la pista che porta a Nicolò Zaniolo, come riporta La Stampa.

L’azzurro non sta trovando l’accordo con la Roma per il rinnovo di un contratto in scadenza nel 2024 e il club giallorosso è pronto a cederlo per evitare la beffa di perderlo senza incassare un soldo. I bianconeri da tempo monitorano la situazione, hanno incontrato più volte il procuratore di Zaniolo e ieri hanno avuto nuovi contatti con la Roma.

Pesa la valutazione da 50 milioni di euro per il cartellino, anche se la Juve può inserire delle contropartite tecniche (da McKennie ad Arthur) e soprattutto aspetta di capire come evolverà la situazione di De Ligt. Il difensore olandese non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra due anni e il Chelsea si è già mosso per ingaggiarlo, però non vuole pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro.