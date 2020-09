Dybala si allena in gruppo dopo 45 giorni. Così Pirlo ritrova gli attaccanti per Roma

Tempo di ritorni per la Juve. Dopo aver riabbracciato Morata e accolto Storari come dirigente, i bianconeri ieri hanno rivisto in squadra anche Paulo Dybala. L’argentino era fuori uso dal 7 agosto, adesso, scrive “La Stampa” si candida a tornare in campo domenica sera contro la Roma. Difficilmente da titolare, visto che Pirlo sembra intenzionato a confermare il tandem Kulusevki-Ronaldo con Ramsey trequartista, ma la Joya può diventare una risorsa preziosa a partita in corso. Così come Morata, che spera di debuttare nello stadio dove nel 2016 chiuse la prima avventura bianconera con il gol che regalò la Coppa Italia.