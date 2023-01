Zaniolo verso il Milan ma si accontenta: l’ingaggio è lo stesso

Il tempo delle formule e dei conguagli è passato in secondo piano a sei giorni dalla conclusione del mercato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Per l’affare Zaniolo si apre la fase della fattibilità. Quella in cui le parti in causa ammorbidiscono le loro posizioni e ragionano in termini di costi-benefici. Tenere Zaniolo e i problemi o cedere all’unica pretendente? Compromessi, appunto. Che potrebbero trovare una sintesi economica con l’incastro giusto. Fuori Zaniolo e il 15% da girare all’Inter, dentro Ziyech e parte del suo lauto ingaggio. Con buona pace di tutte le parti in causa.