Zaniolo torna e vuole un gol dal sapore di casa

Lì dove tutto è iniziato e dove poteva incredibilmente finire, ma soprattutto dove Nicolò proverà a ripartire di slancio, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Zaniolo ha ormai smaltito il fastidio al quadricipite, che lo ha tenuto ai box nella sfida contro l’Hellas Verona, e domenica tornerà in campo per aiutare la sua Roma a ritrovare i 3 punti. La vittoria manca dalla trasferta di Empoli, dove il numero 22 giallorosso mostrò tutto il suo potenziale, siglando il gol del momentaneo 0-4. Per Zaniolo la partita di domenica con lo Spezia non sarà come le altre perché tornerà a casa, dove è cresciuto e ha dato i primi calci ad un pallone e dove, in preda allo sconforto nel non trovare lo spazio che pensava di meritare, aveva confidato a papà Igor di voler lasciare il calcio. Ma davanti al Bar Costa, attività di famiglia da sempre, arrivò il consiglio giusto: “Datti tempo e non mollare“. Il resto è storia nota, dalle giovanili dello Spezia, passando per la Virtus Entella fino alla Roma, transitando per l’Inter che ancora oggi rimpiange la sua cessione. Azzardato pensare ad altro e al tanto atteso rinnovo. Una vera e propria trattativa non esiste, come specificato dal procuratore Claudio Vigorelli, perché i Friedkin vogliono prima attendere i risultati della stagione per poi capire su chi puntare davvero. Ma i contatti tra le parti continuano ad esserci, come testimoniato dall’incontro di inizio mese: la volontà rimane comune.