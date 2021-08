Zaniolo ritrovato: corre e lotta per 90 minuti

L’attaccante rientra dopo un anno nella vittoria di Conference League col Trabzonspor

Dall’Europa League alla Conference, dopo poco più di un anno, Zaniolo si riprende la Roma. I giallorossi vincono a Trabzonspor 1-2 nell’andata dei play off della terza competizione europea, grazie a una rete di Pellegrini, aiutata, nella costruzione, proprio dal talento azzurro, e a un gol di Shomurodov, nato dall’angolo tirato sempre da Nicolò, riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica. Serve un tempo al numero 22 per prendere le misure col campo e con le sue paure. Zaniolo, impaziente di rimettersi in gioco, è concentrato sul suo obiettivo: fare bene con la Roma per conquistare il Mondiale del 2022, dopo esser stato costretto a saltare gli ultimi Europei. Intanto Pellegrini, autore del primo gol giallorosso racconta: "Lavoriamo più compatti e di squadra con Mourinho, abbiamo voglia di fare bene e nel precampionato si è visto, non abbiamo mai mollato nonostante fossero delle amichevoli. Abbiamo lavorato sulla mentalità, che deve essere vincente, abbiamo alzato l’asticella".