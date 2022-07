Zaniolo ora punta al rinnovo

La filosofia che filtra da Trigoria è la seguente: " I soldi ci sono, occorre solo trovare le formule corrette per investirli" . Ed è in quest'ottica che rientra l'acquisto di Paulo Dybala , che ha impressionato anche il 22 giallorosso.

Per quanto riguarda le uscite Carles Perez è vicino al Celta Vigo in prestito, in entrata si riavvicina Davide Frattesi. Rimane la distanza tra Roma e Sassuolo per il centrocampista, ma i giallorossi hanno riallacciato i rapporti per comprendere le pretese effettive dei neroverdi, prima di virare su altri obiettivi.