Zaniolo-mania, tifosi scatenati: “Torna presto”

È bastata una foto pubblicata su Instagram per scatenare i tifosi, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Fisico statuario, busto scoperto e pantaloncini corti, con i muscoli messi in bella vista grazie all’aiuto dei pesi.

Nicolò Zaniolo vede vicinissima la fine del tunnel cominciato a settembre con l’infortunio al ginocchio, il secondo in meno di un anno, e non fa nulla per nascondere il suo entusiasmo. “No free day“, ha scritto il ragazzo come commento.

“Daje Nico, torna più forte di prima“, uno dei tanti commenti di sostegno lasciati sotto al post dai tifosi, alcuni dei quali hanno sottolineato la crescita fisica e muscolare del ragazzo. “Meno pesi, ragazzo, altrimenti in campo non corri più”, sottolinea un utente.

Ma Zaniolo di correre ha invece una gran voglia e dovrebbe tornare dopo Pasqua. Partendo gradualmente, magari all’inizio dalla Primavera di Alberto De Rossi per testare in maniera soft le condizioni fisiche e atletiche.