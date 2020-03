Zaniolo lavora da casa: “Pronto per giugno”

Nicolò Zaniolo è fermo da quel Roma–Juventus del 12 gennaio, quando all’Olimpico ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, scrive “La Repubblica”. Ora però il gioiello della Roma comincia a vedere il primo spiraglio di luce in fondo al tunnel: lontano dalle strutture e dai campi di Trigoria, la riabilitazione è più complicata, ma nel suo appartamento dell’Eur il 22 giallorosso è riuscito ad allestire con l’aiuto della società una mini palestra. “Io e la mia migliore amica…”, recita il post pubblicato ieri su Instagram con un foto accanto alla cyclette consegnata in dotazione dalla Roma a tutti i giocatori. E poi tanti esercizi in videochiamata, seguito dai fisioterapisti del club. Il rientro dell’esterno giallorosso è ora fissato per metà giugno.