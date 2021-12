Zaniolo, l’asso di Mourinho: “Può giocare ovunque”

Mourinho plasma la sua nuova Roma sulle caratteristiche di Nicolò, giocatore col quale si scontra, discute, si confronta anche duramente, ma che ritiene un talento puro

Non finisce l’incubo del Covid in casa Roma. Come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica, dopo Cristante (ieri tornato negativo) e Villar, è Felix Afena ad essere risultato positivo ai tamponi effettuati ieri, alla vigilia della gara di stasera a Bologna. "Sosterrò i miei compagni davanti alla tv", il messaggio lasciato dal giocatore sui social dopo aver saputo la notizia. Smaltita la gioia per i due gol segnati contro il Genoa, Felix è quindi costretto all’isolamento domiciliare, mentre il tecnico giallorosso avrà un’opzione in meno in attacco.