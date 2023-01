Zaniolo in bilico: l’Arsenal ci prova e il Leeds si informa

In campo non gira nulla, i gol non arrivano e le prestazioni peggiorano. Il numero 22 potrebbe partire già a gennaio

Sono giorni di riflessione per Nicolò Zaniolo, tra i tormenti interni e la voglia di riprendersi il posto da titolare già contro lo Spezia, scrive Marco Juric su La Repubblica. Nicolò è il primo a rendersi conto che le cose con la Roma non stanno andando secondo le previsioni. Tra fischi, sbuffi e un’altra sessione di mercato da protagonista inatteso, con il gol di Tirana che da trampolino per il rilancio sta lentamente trasformandosi nello scivolo verso il ricordo. E il nervosismo del calciatore è solamente l’espressione pubblica di un malessere interno che sta avvitando l’uomo. In campo non gira nulla. I gol non arrivano e le prestazioni peggiorano, complice anche un fisico nuovamente appesantito dalla massa muscolare.

L’Arsenal ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore, il Leeds si informa e il Tottenham osserva. La Premier come porto sicuro per il rilancio, in un’operazione in cui potrebbero uscirne tutti vincitori.