Zaniolo imperdonabile, la Roma anche: impresa Cremonese

Se a fine stagione José Mourinho dovesse alzarsi da tavola con la pancia vuota, senza coppe, senza il brivido di una finale, quasi certamente il pensiero gli ritornerò alla sera del primo febbraio, scrive Matteo Pinci su La REpubblica. A quei fischi piovuti sulla sua Roma. A quando ha deciso di regalare 50 minuti alla Cremonese spalancandole la strada per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. E sbarrandosi la porta d’accesso alla trentaduesima finale della sua vita. La Cremonese, che in campionato non ha mai vinto, si prende il lusso di far fuori dopo il Napoli pure la sua Roma: 2-1 all’Olimpico, capace di ignorare per 90 minuti Zaniolo, i suoi capricci, la sua lettera senza la parola più attesa: “scusa”. Solo oggi si capirà se la Roma lo perdonerà iscrivendolo in lista Uefa o se, nei fatti, la sua stagione, deve ritenersi conclusa in vista dell’addio.