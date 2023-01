Zaniolo, gran rifiuto a Mourinho

Zaniolo ha rotto con la Roma, unilateralmente e con una certa protervia, scrivono Giulio Cardone e Emanuele Gamba su La Repubblica. Le idee di Zaniolo hanno gelato la Roma. L’attaccante ha comunicato a Mourinho che non intende più essere convocato fino a fine gennaio, per correre il rischio di un infortunio: l’interpretazione dei dirigenti giallorossi è che il giocatore abbia in piedi una soluzione per andarsene, anche se alla Roma sono arrivate soltanto due proposte irricevibili, prima dal West Ham e poi dal Tottenahm, che hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto vincolato a condizioni sostanzialmente irrealizzabili.