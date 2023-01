Zaniolo, fuga notturna verso La Spezia. La linea dura dei Friedkin: “Fuori rosa”

Per la proprietà c’è una sola regola non negoziabile: la Roma deve avere la priorità su tutto

Una scena che mette paura al calciatore che si chiude dentro casa e chiama la polizia, scrive Marco Juric su La Repubblica. L’arrivo delle forze dell’ordine è immediato, ma dei facinorosi non c’è più traccia. Il calciatore ieri mattina, spaventato dall’accaduto, è tornato nella sua La Spezia per ritrovare la serenità perduta, dopo le ultime ore da incubo nella capitale.

Fuori, senza possibilità di ripensamenti. Perché per la proprietà c’è una sola regola non negoziabile: la Roma deve avere la priorità su tutto. E Zaniolo nelle ultime settimane l’ha disattesa diverse volte. Rifiutare di allenarsi e di giocare sono manchevolezze troppo gravi per chi, fin dal momento dell’acquisto della società giallorossa, ha messo il club al di sopra di tutto. “Giocare per la Roma deve essere un privilegio" è il mantra che ripetono i Friedkin e Zaniolo ha dimostrato più volte di non vederlo come tale.