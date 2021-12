Zaniolo è ok: “Torna a Bergamo”. E Mourinho respira

Il tecnico portoghese riscopre Mayoral per l’attacco. Lo spagnolo forse confermato già con lo Spezia

Nessuna lesione per Zaniolo, tornato dalla Bulgaria dolorante all’adduttore e piuttosto preoccupato per la gravità del problema. E invece l’ecografia effettuata non ha evidenziato gravi problematiche, levando un ulteriore grattacapo a Mourinho che, comunque, non potrà averlo a disposizione contro lo Spezia perché squalificato (come Mancini). Lo Special One ha scoperto di poter contare su Borja Mayoral. Deluso per la scarsa considerazione ricevuta dal tecnico, Borja - riporta Francesca Ferrazza su 'La Repubblica' - sembra comunque intenzionato a trasferirsi alla Fiorentina nel mercato di gennaio, nonostante gli elogi di Mourinho. L’assenza di Zaniolo nella prossima gara di campionato potrebbe portare a una conferma della coppia di attaccanti vista in coppa, con Shomurodov alternativa in panchina e Felix, negativo al covid e a disposizione. Chissà se i piani di Mayoral e della Roma nei suoi confronti potranno a questo punto cambiare,rinviando qualsiasi decisione a fine stagione.