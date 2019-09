Zaniolo e Kluivert, eroi in Europa: Fonseca si gode i gioielli ritrovati

In attesa di ulteriori conferme dalla trasferta di domani a Bologna, Fonseca si gode l’ottima Roma vista all’Olimpico contro l’Istanbul Basaksehir. Come riporta La Repubblica, i giallorossi puntano su un reparto avanzato in splendida forma che viaggia alla media di tre gol a partita e, cosa ancor più importante, ha ritrovato il contributo di chi si era smarrito. I titoli se li è presi Nicolò Zaniolo che contro i turchi è stato protagonista di un gol e un assist spingendo la Uefa a inserirlo nella top undici dell’Europa League. Il centrocampista è in crescita dopo aver assecondato le richieste di Fonseca e, adesso, sembra pronto per fare il grande salto anche a livello europeo. Stesso discorso per il suo coetaneo Kluivert, che con le reti contro Sassuolo e Basaksehir ha già pareggiato il misero bottino realizzativo della scorsa stagione agli ordini di Di Francesco prima e Ranieri poi. Segnali di speranza arrivano pure da Pastore: il trequartista è stato rigenerato dal tecnico portoghese che intende sfruttarne a pieno il talento, infortuni permettendo.