Zaniolo, dal ko alla convocazione tutto in poche ore

Nel silenzio societario, è Paulo Fonseca ad andare sulla questione Zaniolo, commentando prima la sua assenza, poi il suo recupero, nella partita di stasera, contro la Spal. “Non ce la fa a tornare tra i convocati, Nicolò, in questo momento è davvero infortunato, non ci sono altri problemi”, spiegava il tecnico giallorosso attraverso il sito web del club, prima del colpo di scena. Dopo qualche ora, infatti, il ragazzo stava meglio, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo, ma purtroppo si è fermato Under, così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test e ho deciso di portarlo con noi”. Un risentimento muscolare al polpaccio sinistro sta dando fastidio all’attaccante. Anzi no, improvvisamente il giocatore – che ha vissuto giorni complicati prima di capire il fine benevolo dei rimproveri di compagni e allenatore – sta meglio e parte con i compagni. In attesa che il manager Vigorelli incontri la società per fare il punto della situazione, Fonseca guarda avanti, pensando alla gara di stasera, e al turnover che dovrà fare.