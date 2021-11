Zaniolo cerca a Genova una cura per il mal di gol

Nell’attuale stagione Nicolò, dopo il calvario con le ginocchia, è andato in rete solamente a fine agosto

All’Olimpico non segna in campionato da due anni (2 novembre 2019 contro il Napoli). In trasferta dal 22 luglio dello scorso anno, nelle gare recuperate post Covid, contro la Spal, a Ferrara. Nell’attuale stagione, Nicolò Zaniolo, dopo il calvario con le ginocchia, è andato in rete solamente a fine agosto, in Conference League, avversario il Trabzonspor, commuovendosi dopo un’astinenza di 400 giorni, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Numeri che pesano addosso al giocatore, alla ricerca della condizione migliore dopo il lungo stop e ligio alle consegne di Mourinho, che gli chiede un gran lavoro anche di copertura sulla fascia destra. Con il cambiamento di modulo a cui sta lavorando il portoghese, il 3-4-1-2, Zaniolo, se utilizzato – a Venezia prima della sosta è partito dalla panchina tanto per dare un’indicazione – dovrebbe beneficiare della nuova posizione, riuscendo ad arrivare più lucido sotto porta. Supportato anche da Pellegrini, che recupererà per la trasferta di Genova di domenica sera.