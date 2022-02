Zaniolo, caso chiuso. Un sorriso per Mou: “Nicolò resta qui”

Si continuerà a lavorare con equilibrio e serenità al futuro del ragazzo, che rimane un patrimonio indiscutibile della Roma

Tanto rumore per nulla. Ecco il naturale epilogo della vicenda Zaniolo, nata sorprendentemente dalla trasparente ed onesta risposta di Tiago Pinto sul futuro del talento giallorosso, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Mentre i rumors di mercato continuano a soffiare forte in direzione Torino, con la Juventus (squadra di cui Zaniolo era tifoso da bambino) pronta ad approfittarne, la realtà dei fatti racconta ben altro. Non esiste frattura o volontà di separarsi: Roma e Zaniolo continuano a ragionare sulla stessa lunghezza d’onda. Con sfumature che certamente contano e spostano. Da una parte le tre anime del club (Friedkin, Tiago Pinto e Mourinho) si sono dati tre anni di tempo per costruire una squadra vincente. Per farlo serviranno risposte inequivocabili dal campo ed è chiaro che le prime valutazioni verranno fatte sulla rosa attuale, motivo per il quale alcuni rinnovi sono stati messi in stand-by. E qui veniamo a Zaniolo. Con la ferma convinzione che il progetto possa prescindere dai singoli, segnali inequivocabili che a Trigoria non si voglia puntare in futuro sul numero 22 non sono mai arrivati, tutt’altro. Un incontro con l’agente Vigorelli è in programma proprio nel mese di febbraio: non ci sarà bisogno di chiarire nessun malinteso, insieme a lui si continuerà a lavorare con equilibrio e serenità al futuro del ragazzo, che rimane un patrimonio indiscutibile della Roma.