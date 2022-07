Zaniolo-Abraham, l’ora del grande freddo: rimossi gli auguri social

Tre giorni al raduno e a Trigoria un altro caso coinvolge Nicolò Zaniolo , scrive Marco Juric su La Repubblica. Ieri l’attaccante giallorosso ha festeggiato 23 anni , pubblicando su Instagram diversi auguri di compleanno: dalla Nazionale Italiana , a Moise Kean e tanti amici fuori dal mondo del calcio. Neanche una menzione degli auguri della Roma, così come quelli del “fratello” Tammy Abraham, molto solerte a dedicargli una storia, tanto quanto nel toglierla dopo poche ore.

E con le tante voci di mercato attorno a lui, veicolate spesso da un solo lato, diventa difficile non parlare del suo futuro con la maglia della Roma, soprattutto se la stessa parte non si aiuta in comunicazione. Quella che il gm della Roma Tiago Pinto sta invece provando a gestire con parsimonia, all’interno del lavoro giornaliero di mercato.