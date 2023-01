Zaniolo a casa. La Roma: “Ci mette in difficoltà”

Saranno domeniche alle quali Nicolò Zaniolo dovrà abituarsi, scrive Marco Juric su La Repubblica. A casa, a guardare i compagni. In attesa di capire cosa fare del suo futuro e forse di se stesso. La Roma e José Mourinho cosa ne sarà di lui lo hanno già deciso. Fuori dal progetto tecnico fino a nuovo ordine. Senza nessun salvagente finale dal calciomercato. Perché Milan e Tottenham sono sparite, così come il Bournemouth, che dopo il rifiuto di Zaniolo ha già individuato l’alternativa. Le scuse sarebbero un primo passo. Almeno nei confronti dei tifosi.

Il rifiuto di giocare con la Roma e quindi di vestire la maglia giallorossa è stato un tradimento imperdonabile. Alla maglia non si dice no. E Zaniolo lo ha fatto tre volte per inseguire il proprio tornaconto. Un egoismo diventato solitudine in pochi giorni. Abbandonato dai tifosi, da Mourinho e dalla società. “Il suo rifiuto ci mette in difficoltà”, economica e tecnica, ha ammesso il general manager giallorosso Tiago Pinto “Gli interessi della Roma vengono sopra a tutto”. Anche sopra a Zaniolo.