Zakaria e Pedersen nel mirino di Mou: “Mezza squadra da rifare”

Mourinho continua a chiedere rinforzi a gennaio: piace il duttile terzino norvegese, lo svizzero resta il prescelto a centrocampo. E non è escluso che Villar e Diawara finiscano addirittura fuori squadra

Mezza squadra da rifare. Mourinho ha completamente bocciato le seconde linee della Roma, indicando quasi ogni giorno a Tiago Pinto e, con toni accesi, anche ai Friedkin, i ruoli che considera un punto debole della rosa a sua disposizione. A gennaio il portoghese si aspetta un’alternativa valida a Karsdorp sulla destra , e un centrale . Come scrive Francesca Ferrazza su 'La Repubblica', piace il terzino norvegese del Feyenoord, classe 2000, Marcus Pedersen (all’occorrenza utilizzabile anche come centrale), prendibile, con tre milioni . In mezzo al campo manca un regista con le caratteristiche che vuole Mourinho, uno fisico che verticalizzi, il ruolo che avrebbe ricoperto Xhaka.

José farebbe giocare sempre la coppia Cristante-Veretout, con Villar e Diawara bocciati: se non accetteranno il trasferimento anche in prestito, non è escluso che possano finire fuori squadra. Piace molto Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza con il Borussia Monchengladbach, prendibile quindi già a gennaio per meno di 20 milioni. Avanti è stato costruito il reparto con più alternative di livello, anche se Mou ha bocciato Borja Mayoral e rimandato Carles Perez. Borja è in prestito dal Real Madrid, che preferirebbe mandare il ragazzo in una squadra dove possa giocare con più continuità. Se ne riparlerà a gennaio. Può restare Perez.