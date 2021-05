Xhaka: “L’interesse per me? Ne sono orgoglioso”

Il centrocampista dell'Arsenal: "Per adesso resto concentrato sulla mia nazionale"

Mourinho vuole il centrocampista dell’Arsenal, Granit Xhaka. Il ragazzo, dal ritiro della Svizzera, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, si mostra ben predisposto a un trasferimento alla Roma. "So dell’interesse dell’allenatore portoghese e questo mi rende orgoglioso – ha detto ieri lo svizzero dell'Arsenal–. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni. Certo, per adesso resto concentrato sulla mia nazionale. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa posso dare. Comunque, quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò".