Wijnaldum torna nel gruppo e si commuove

Dall’urlo di dolore di Trigoria al sorriso emozionato di Albufeira: centoventuno giorni dopo la rottura della tibia, Gini Wijnaldum è tornato ad allenarsi in gruppo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. All’indomani della vittoria nell’amichevole contro il Casa Pia (1-0), il centrocampista olandese è finalmente apparso sul manto erboso dello stadio “Municipal” di Albufeira: un lungo applauso lo ha accompagnato nel suo ingresso in campo.

Il centrocampista olandese ha svolto tutta la parte atletica con i compagni, per poi lavorare a parte durante la fase tecnica. Ecco l’ultimo step che manca, tornare ad effettuare i contrasti nel lavoro con il pallone. Obiettivo che conta di raggiungere nelle prossime settimane, per poi mettersi a disposizione di Mourinho i primi giorni di gennaio: rimane però difficile ipotizzare una sua presenza nei convocati per la sfida con il Bologna.