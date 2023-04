Wijnaldum, corsa al rinnovo ma l’ingaggio dell’olandese pesa

Sarà una lunga rincorsa. Quella che dovrà fare la Roma per trattenere Georginio Wijnaldum in maglia giallorossa, scrive Marco Juric su La Repubblica. Più che uno scatto si tratta di una mini maratona per trasformare il prestito del centrocampista olandese in un trasferimento a titolo definitivo. Servirà tempo, ma dalle intenzioni delle scorse settimane si è passato ai fatti con l'inizio delle chiacchierate con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità di una operazione complessa. Non tanto nei termini economici da trattare con il Paris Saint Germain, vista la presenza del diritto di riscatto sul prestito del calciatore fissato questa estate a 8 milioni di euro. Ma complicata per il suo ingaggio. Wijnaldum quest'anno pur di vestire la maglia giallorossa si è decurtato lo stipendio (rinunciando ad | milione), passando dai 10 (bonus compresi) percepiti sotto la Torre Eiffel ai 5 che gli versa la Roma. Comunque tanti, nell'ottica di spending review che regna sovrana a Trigoria. Per ora i primi discorsi sull'ingaggio hanno portato ad una fumata nera.