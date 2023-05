Vincere e poi dirsi addio. Mourinho ha già incontrato il PSG

Con ancora negli occhi la lunga corsa di Josè Mourinho sotto al settore ospiti della BayArena, quasi in lacrime, scrive Marco Juric su Repubblica. E le due mani aggrappate alla rete di sicurezza, a scaricare tutta la tensione di una semifinale sofferta. Ma vincente. Davanti alla sua gente, compatta e fiera di avere lui come comandante. Almeno fino al 31 maggio, l'unica data importante nel calendario romanista da qui alla fine della stagione. Poi per José Mourinho arriverà il momento delle decisioni. Perché il Psg continua a premere sull'acceleratore per portare a Parigi José Mourinho. Con Luis Campos che vorrebbe a tutti i costi il portoghese sulla panchina dei francesi il prossimo anno. Il dirigente non ha altri nomi sulla sua lista. Da diversi mesi proseguono i colloqui tra due, in attesa che si delinei la situazione anche del dirigente portoghese al comando del mercato del Psg. Prenderlo significa vincere, da 25 anni l'assioma è perentorio. Una certezza ben chiara anche all'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani che nelle settimane scorse ha incontrato Mourinho nel nuovo albergo InterContinentalRoma