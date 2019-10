Vincenti fuori grazie a Dzeko, però ora è out

Alla terza trasferta in campionato, con il piacevole peso di aver vinto entrambe le prime due gare lontano dall’Olimpico, Paulo Fonseca prepara la sfida con la Sampdoria, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Due i successi fin qui collezionati: a Bologna (1-2) e a Lecce (0-1). Protagonista di entrambe le vittorie, Edin Dzeko, con due gol di testa. Ma Dzeko a Genova non ci sarà, bloccato dalla doppia frattura allo zigomo rimediata contro il Cagliari (per abituarsi a giocare con la mascherina ci vorrà un po’ di tempo). E Fonseca (che domani discuterà la sua squalifica) sarà costretto ad affidarsi a Nicola Kalinic, sperando di trovare la sua terza vittoria stagionale in trasferta.

Controlli definiti di routine ieri a Villa Stuart per Under e Mkhitaryan, andato bene, con i due giocatori che però non potranno esserci contro la Sampdoria.