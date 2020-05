Villar scalpita: “Sogno un gol alla Sampdoria”

La ripresa della Roma, nella sua prima partita post-coronavirus, vedrà impegnata la squadra di Fonseca contro quella di Claudio Ranieri, la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, c’è chi, dopo la lunga attesa, non vede l’ora di ricominciare da dove aveva lasciato: Gonzalo Villar, aspettando che il ginocchio di Diawara continui i rodaggi per tornare in sicurezza, potrebbe essere uno dei candidati del centrocampo al fianco di Veretout. Lo spagnolo ha voluto parlare dei primi mesi in giallorosso sui canali della società:“Non ce la faccio più ad aspettare. Speravamo di iniziare il 13 giugno ma dobbiamo aspettare un po’ di più. Spero che il primo gol arrivi presto. Purtroppo non potrò festeggiarlo davanti ai tifosi. L’esordio a Cagliari? Se devo essere onesto non ero nervoso. Non vedevo l’ora di giocare e me lo sono goduto da quando sono salito sul pullman per andare allo stadio fino alla fine della partita che è stata pazzesca”.