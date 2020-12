Villar conquista tutti: “Talento da blindare”. Negativi i nuovi test

La volontà della Roma è quella di blindare Gonzalo Villar, resistendo alle varie offerte che cominciano ad arrivare per il ragazzo. Fonseca ha deciso: lo spagnolo ha scalato le gerarchie superando di slancio Diawara e anche Cristante, ormai schierato sempre di più da difensore. Villar, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, viene descritto da tutti come un ragazzo intelligente, più maturo della sua età, capace di mettersi in discussione, umile e veloce a capire il calcio italiano. Arrivato dall’Elche nell’ultimo mercato di gennaio per 4 milioni di euro, Gonzalo ha attualmente il contratto fino al 2024. L’intenzione della Roma è quella di allungare il legame fino al 2025 aumentandogli l’ingaggio a un milione e mezzo più bonus. Fonseca lo adora e anche contro la Sampdoria potrebbe giocare al fianco di Veretout.

Ieri, intanto, la squadra ha ripreso a lavorare a Trigoria, dopo essersi sottoposta a un ciclo di tamponi risultato negativo per tutti. I giocatori hanno svolto comunque il lavoro sul campo distanziati. Contro la Samp mancheranno Spinazzola e Mirante, mentre Zaniolo continua il suo percorso di riabilitazione al ginocchio.