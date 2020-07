Veretout sprinter. Contro i viola prove per l’Europa

Tornerà a giocare titolare, Jordan Veretout, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. È una delle conferme positive di una Roma che sta per chiudere lo spezzone di campionato post lockdown in crescita, fisica e di risultati. Il centrocampista è arrivato un anno fa per un totale di circa 19 milioni di euro, risultando sul podio dei giocatori che hanno percorso più chilometri in campo in questa stagione. Prima di lui Cristante e Pellegrini, poi il francese, con 10.608 chilometri in 2.701 minuti di media giocati: uno degli instancabili più utilizzati da Fonseca, che lo ritiene un punto di riferimento anche per la prossima stagione.

Intanto contro la Fiorentina, quando Veretout ritroverà nelle turnazioni una maglia da titolare, contro la squadra dalla quale arriva e che l’ha lanciato ad alti livelli. “Da quando abbiamo cambiato sistema di gioco, il mister ci chiede una pressione più alta, di attaccare più veloci – spiega Carles Pérez sul sito ufficiale del club giallorosso – e dalla partita contro il Brescia si sono visti i risultati di questo stile di gioco. In generale, nelle ultime cinque gare, stiamo facendo molto bene”. Cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio), per una Roma che sta facendo le prove generali per l’Europa League del 6 agosto.