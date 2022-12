Venditti: “Ho visto giocare Pelè in Roma-Santos del 1960. Era già O Rei”

"Io Pelé l'ho visto giocare. Era il giugno del 1960: la prima volta del suo Santos all'Olimpico. Era già O Rei". Antonello Venditti si gode l'ennesima sigaretta seduto a un bar di Porta Portese, in un giorno di pausa dal tour con De Gregori. "Ero già innamorato della Roma, e cercavo di contagiare mio padre che mi portava allo stadio soprattutto d'estate. Pelé non era più una figura in bianco e nero sul televisore condominiale di via Zara 13. Vivevamo in un quartiere agiato e qualcuno, non noi, aveva la tv. Dopo l'immancabile partita con gli amici nel cortile, arrivavano quelle dei Mondiali: nel 1958 lui divenne O Rei. E lo è stato per sempre". Le sue parole a La Repubblica.