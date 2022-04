Una Joya per Mou: Friedkin pensa a Dybala. Ma l’Inter resta in pole

L’offerta dei nerazzurri è pronta, 6 milioni a stagione più bonus: la Roma potrebbe andare oltre

Il sogno che diventa suggestione, la speranza che gli dà forma, spingendola a diventare realtà. C’è Tirana sullo sfondo, una finale ma soprattutto un trofeo da conquistare, un palcoscenico europeo a dare il via al ciclo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Tiago Pinto e i Friedkin non hanno mai avuto dubbi: per uno Special One alla guida serve una squadra allo stesso modo Special. Ed ecco che, dalle impercettibili frequenze di radiomercato, da giorni viene accostato alla Roma un nome che fa tremare le gambe ai tifosi giallorossi: sì, quello di Paulo Dybala .

Giusto allora tratteggiare uno scenario che non è ancora una trattativa, cercando di non ignorare alcuni segnali che stanno arrivando e che, con alcuni incastri di un puzzle dai contorni da definire, possono portare in quella direzione. Partiamo dai fatti: Dybala lascerà la Juventus a giugno, a parametro zero. Metabolizzata la delusione per il mancato rinnovo, l’entourage della Joya non ha perso tempo, iniziando immediatamente a cercare la nuova squadra per l’attaccante. Non è un mistero che il primo club a muoversi sia stato l’Inter di Marotta: il dirigente conosce bene Dybala, lo stima molto e sarebbe felice di portarlo a Milano in maglia nerazzurra. L’offerta è pronta, 6 milioni a stagione più bonus: la Roma potrebbe andare oltre. Al momento, però, il 10 bianconero ha in mente solo l’estero: la Premier (United), la Liga (Barcellona, Atletico Madrid), il Psg. Attende segnali che non sono ancora arrivati.