Un mercoledì da lupi. Roma per la storia

Il tempo passa, ma José Mourinho non vuol dire se il domani romanista sarà con o senza di lui: “Non è come nel 2010 con l’Inter: allora avevo già l’accordo col Real, adesso non ho firmato con nessuno, non ho nessun contatto. Non dirò cosa farò dopo la partita con il Siviglia”. Il futuro inizierà al fischio finale, scrive Silvia Scotti su La Repubblica, quando si deciderà chi è l’infallibile di coppa: se il Siviglia, che non ha mai perso l’Europa League o se Mourinho che non ha mai perso le finali europee.