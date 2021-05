Un ko dopo l’altro, la squadra non c’è. Fonseca ai saluti

Giallorossi sconfitti anche a Genova dalla Samp. Dzeko sbaglia un rigore. Il Sassuolo preme: è a meno 2 punti

Uno scenario non roseo, per Fonseca, che — a rischio esonero anticipato — oltre a dover onorare in qualche modo il ritorno della semifinale d’Europa League (dopo la pesante sconfitta per 6-2 dell’andata), dovrà affrontare ridotto ai minimi termini le sue ultime quattro partite di campionato da allenatore della Roma. Domenica prossima il Crotone, poi la sfida infrasettimanale di Milano, contro l’Inter, di mercoledì, tre giorni prima il derby con la Lazio di sabato sera. Per poi chiudere la stagione in trasferta, con lo Spezia.