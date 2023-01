Un grigiore che lo stadio non merita

La Roma non risponde in frequenza. Tetragona, mantiene fede al proprio statuto. Non si adegua. Da offrire, purtroppo, non ha che se stessa. Ossia ciò che vediamo. Frenata dai suoi congeniti limiti (la non visione della porta, la non qualità dei passaggi, l’assenza di possesso palla), si scompone e si ricompone cercando dignità. La sosta non poteva portare a grandi mutazioni.